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21:10, 24 июля 2023Спорт

Тренер ударил судью во время матча и упал в обморок

Тренер китайского «Ляонин Шэньян» Синь ударил судью во время матча и упал в обморок

Кадр: видео Чемпионат.com

Тренер команды «Ляонин Шэньян» Дуань Синь ударил судью во время матча второго по рангу дивизиона чемпионата Китая и упал в обморок. Видео появилось на сайте «Чемпионата».

На видео видно, что Синь эмоционально реагирует на решение арбитра и получает красную карточку. После этого он бьет арбитра в лицо и теряет сознание. Отмечается, что у тренера могло подскочить давление, либо он симулировал обморок.

«Ляонин Шэньян» проиграл «Нанкин Сити» со счетом 0:4. Команда занимает в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Китая 13 место, набрав 14 очков.

В феврале 2021 года бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поучаствовал в драке после матча 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Томи». Встреча проходила во Владикавказе. Гогниев получил красную карточку на 95-й минуте, а после финального свистка ударил судью в живот.

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    Анастасия Борисова
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