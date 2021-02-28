Тренер клуба ФНЛ ударил судью в живот после матча

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поучаствовал в драке после матча 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Томи». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Встреча проходила во Владикавказе. Матч складывался неудачно для хозяев поля: уже в первом тайме команда осталась в меньшинстве. Игра завершилась поражением «Алании» со счетом 2:3. Гогниев получил красную карточку на 95-й минуте, а после финального свистка принял участие в драке между футболистами обеих команд.

Помощники пытались сдержать Гогниева. При этом наставник владикавказского клуба сумел ударить арбитра встречи в живот. Как отметили в пресс-службе ФНЛ, инцидент с участием тренера попал в протокол и будет рассмотрен контрольно-дисциплинарной комиссией.

Гогниев известен по выступлениям за «Аланию», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». В составе армейцев он стал чемпионом России в 2003 году.