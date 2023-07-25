Суд отправил под домашний арест инженера по делу о прорыве трубы в ТЦ в Москве

Суд в Москве отправил инженера ТЦ «Времена года» Боткина под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы поместил инженера торгового центра «Времена года» Евгения Боткина под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения для фигуранта продлится до 24 сентября. Ранее Боткину предъявили обвинение по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») УК РФ.

Мужчину задержали 24 июля. Следствие ходатайствовало о заключении Боткина под стражу.

Прорыв горячей воды в торговом центре «Времена года» произошел 22 июля. Пострадали как минимум 70 человек. В МЧС причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода.

