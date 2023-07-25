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14:39, 25 июля 2023Спорт

Менеджер Александра Емельяненко рассказал о самочувствии бойца

Менеджер Александра Емельяненко Бурчак рассказал, что боец чувствует себя хорошо

Фото: Globallookpress.com

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о самочувствии спортсмена. Его слова приводит RT.

Как отметил менеджер, он лично убедился в том, что у бойца все в порядке. «Саша не только хорошо физически себя чувствует, но и находится в замечательном расположении духа. В настоящий момент он тренируется каждый день, по‑моему, даже без выходных», — заявил Бурчак.

12 июля Емельяненко рассказал о пребывании в реабилитационном центре в Ингушетии. «Впервые в жизни я не ушел в загул после боя, а веду здоровый образ жизни, тренируюсь и делаю выводы», — признался спортсмен.

18 июня боец ММА Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после последнего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда.

Всего в ММА 41-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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    Алексей Гусев
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