Александр Емельяненко заявил, что впервые в жизни не ушел в загул после боя

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о пребывании в реабилитационном центре в Ингушетии. Его видеообращение опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Впервые в жизни я не ушел в загул после боя, а веду здоровый образ жизни, тренируюсь и делаю выводы», — заявил спортсмен. Емельяненко также объяснил, что решил обратиться за помощью в реабилитационный центр, потому что понял, что не справляется с восстановлением сам.

18 июня боец ММА Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда.

Всего в ММА 41-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.