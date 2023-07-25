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19:24, 25 июля 2023Наука и техника

Оценена работа американского лунного аппарата CAPSTONE

Advanced Space: лунный спутник CAPSTONE работает хорошо

Фото: Business Wire / AP

Американский искусственный спутник Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE) формата «кубсат», запущенный в космос более года назад и столкнувшийся с небольшими техническими проблемами, находится в хорошем состоянии. С такой оценкой выступил исполнительный директор Advanced Space Брэд Читам. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам руководителя компании, основная программа миссии успешно реализована за шесть месяцев, а в настоящее время проект находится в «расширенной» миссии, которая продлится не менее года. «Для нас расширенная миссия на самом деле просто заключается в том, чтобы сосредоточиться на некоторых экспериментах по автоматизации и попытаться собрать больше данных», — сказал исполнительный директор.

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Читам не исключил, что «расширенная» миссия продлится больше года, а основная трудность, которая может помешать этому, заключается в космической радиации, воздействующей на электронику CAPSTONE.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что специалисты космического центра «Восточный» начали подготовку стартового комплекса средней ракеты «Союз-2.1б» к пуску автоматической межпланетной станции «Луна-25».

Основной задачей CAPSTONE является тестирование системы окололунной навигации, не предполагающей использования наземных станций.

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    Иван Потапов
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