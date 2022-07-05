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НАСА потеряло связь с запущенным к Луне аппаратом

НАСА потеряло контакт с запущенным к Луне аппаратом Capstone

Изображение: Daniel Rutter / NASA

Американское космическое агентство НАСА сообщило о потере контакта с запущенным к Луне аппаратом Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment). Об этом сообщается на сайте организации.

Поясняется, что у аппарата возникли проблемы со связью. Специалисты пытаются определить причину неисправности и восстановить контакт. У них есть несколько дней до момента, когда кораблю надо будет скорректировать траекторию полета.

Запуск Capstone состоялся 28 июня в рамках миссии Artemis, которая нацелена на высадку астронавтов на Луну. Программа состоит из трех этапов: отправка в космическое пространство ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion; облет вокруг Луны в 2023 году с экипажем на борту; доставка космонавтов к 2025 году на естественный спутник Земли, а затем их последующая отправка на Марс в середине 2030-х годов.

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Марина Совина
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