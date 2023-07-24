На Восточном начали подготовку стартового комплекса к пуску «Луны-25»

На космодроме Восточный начали подготовку стартового комплекса к пуску «Луны-25»

Специалисты космического центра «Восточный» начали подготовку стартового комплекса средней ракеты «Союз-2.1б» к пуску автоматической межпланетной станции «Луна-25». Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

«Специалисты стартового комплекса подготовят и проверят все системы и агрегаты до приема ракеты космического назначения», — отмечает госкорпорация.

Ранее в Научно-производственном объединении (НПО) Лавочкина сообщили, что наземные испытания автоматической межпланетной станции «Луна-25», которая должна стать первой российской миссией на естественный спутник Земли, завершены.

Также в июле в НПО заявили, что вероятность успеха миссии «Луна-25» составляет не менее 80 процентов.

Спускаемый аппарат станции «Луна-25» должен произвести посадку в районе южного полюса естественного спутника Земли, вероятно, богатого залежами водяного льда. Основная задача миссии — проверка технологии мягкой посадки на поверхность Луны.