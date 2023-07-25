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16:49, 25 июля 2023Силовые структуры

В деле об аварии в московском ТЦ появятся новые фигуранты

СК: главный инженер — не единственный фигурант дела об аварии в ТЦ «Времена года» в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) намерен установить всех фигурантов уголовного дела об аварии в ТЦ «Времена года» в Москве. Об этом заявил представитель ведомства на заседании в Пресненском суде столицы, где рассматривается ходатайство об аресте главного инженера компании, которая обслуживает ТЦ, Евгения Боткина, передает ТАСС.

Следователь заявил, что подсудимый — не единственный обвиняемый по делу. Есть неустановленные лица, причастные к преступлению.

Ходатайствуя об избрании Боткину меры пресечения в виде заключения под стражу, представитель СКР напомнил, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления, знает данные свидетелей по делу и может оказать на них давление. Он просит арестовать подсудимого до 22 сентября.

24 июля Боткину было предъявлено обвинение по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») УК РФ после задержания.

Прорыв горячей воды в торговом центре «Времена года» произошел 22 июля. Тогда пострадали как минимум 70 человек. В МЧС причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода.

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    Любовь Ширижик
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