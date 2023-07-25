Сокращение расходов российского бюджета посчитали не драматичным

Спикер Совфеда Матвиенко одобрила сокращение расходов бюджета в 2024 году на 10 процентов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала сокращение расходной части российского бюджета в 2024 году на 10 процентов, передает ТАСС.

Такую ситуацию спикер верхней палаты парламента сочла «нормальной» и «не драматичной», отметив, что у России есть ресурсы для сокращения бюджета. Она призвала «внимательно и точечно» подойти к решению и не проводить одинаковые сокращения расходов по всем направлениям. По словам Матвиенко, в определенной части траты можно сократить на 15 процентов, в другой — на пять, а некоторые статьи оставить без изменений.

Ранее с предложением сократить некоторые статьи расходов российского бюджета на 10 процентов выступил Минфин. Речь шла о так называемых незащищенных статьях бюджета. Под защищенными обычно понимают отвечающие за исполнение социальных обязательств статьи, под незащищенными — национальную экономику, охрану окружающей среды и другие.

Правительство предложение Минфина одобрило. Предварительно отмечалось, что оптимизация бюджета позволит сэкономить порядка 450 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков также заявлял, что в России можно сэкономить на некоторых нацпроектах, несмотря на то, что они являются абсолютным приоритетом для правительства.