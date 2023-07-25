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14:59, 25 июля 2023Россия

Госдума приняла закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Госдума приняла в третьем чтении закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий повышение призывного возраста до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

При этом нижний порог призывного возраста остается тем же — 18 лет. Ранее было решено отказаться от так называемого переходного периода, согласно которому нижний предел призывного возраста планировали постепенно повышать до 21 года.

В Госдуме также объяснили порядок призыва в армию 27-летних в 2024 году. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, россияне, которым до конца текущего года исполнится 27 лет, не будут призываться в армию в 2024 году. Депутат уточнил, что они становятся военнообязанными запаса.

Комментируя поправки в законопроект, Картаполов заявил, что изменение границ призывного возраста связано с демографической ситуацией в России.

Возраст призыва солдат на срочную службу в армии не менялся в России с 1967 года — более чем полвека. Повысить нижние и верхние границы призывного возраста в России — с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет — в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу.

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    Варвара Кошечкина
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