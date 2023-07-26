Ушедший в отставку министр культуры Украины похвалился законом «анти-Пушкин»

Ушедший в отставку глава Минкульта Украины Ткаченко похвалился законом «анти-Пушкин»

Бывший глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко в отчете перед Верховной Радой о работе его ведомства за год похвалился подготовкой законопроекта, упрощающего снос памятников, связанных с Россией. Об этом сам Ткаченко сообщил в Telegram.

«Министерство культуры разработало законопроект, который стал известен как "анти-Пушкин"», — говорится в документе, представленном профильному комитету украинского парламента.

Ушедший в отставку глава Минкульта также привел в качестве заслуг снос 28 памятников Александру Пушкину, девяти памятников Максиму Горькому, около 20 мемориалов советским воинам-освободителям. Отдельно Ткаченко выделил демонтаж монумента императрице Екатерине II в Одессе.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю заменить главу Минкульта, так как Ткаченко обвинили в работе на российский рынок. Затем Ткаченко сам написал заявление об уходе с поста, Рада его приняла.