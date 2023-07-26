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10:29, 26 июля 2023Спорт

Валуев обратился к российским спортсменам после скандала с Исинбаевой

Николай Валуев призвал российских спортсменов следить за языком после слов Исинбаевой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев обратился к российским спортсменам после скандала с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой. Его слова приводит «Матч ТВ».

Валуев призвал спортсменов следить за языком. «Если вы говорите, то будьте добры, понимайте последствия, понимайте предмет того, о чем вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против нашей страны», — заявил он.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за Исинбаеву, заявив, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление прыгуньи, не зная, о чем идет речь. Он добавил, что нельзя забывать о заслугах олимпийской чемпионки.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. Это вызвало волну недовольства среди политиков и спортсменов.

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    Анастасия Борисова
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