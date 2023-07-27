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06:08, 27 июля 2023Спорт

Российский футбольный тренер рассказал об особенностях работы в саудовском клубе

Чернышов рассказал, что ему было сложно привыкнуть к образу жизни в саудовском «Аль-Шоле»
Андрей Чернышов

Андрей Чернышов. Фото: Катерина Аксюта / Wikimedia

Российский футбольный тренер Андрей Чернышов рассказал об особенностях работы в саудовском клубе «Аль-Шоле». Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист заявил, что после переезда сложнее всего ему было привыкнуть к новому образу жизни. «Он у арабов совершенно другой. Например, они могут прямо посреди тренировки расстелить коврики на поле и начать молиться. Я уже начал записывать расписание намаза, чтобы не прерывались занятия», — пояснил тренер.

Чернышов тренировал «Аль-Шоле» с 2012-го по 2013 год. Кроме того, он занимал пост спортивного директора в кувейтских «Аль-Фахахеле», «Аль-Кадисии» и «Аль-Тадамоне». В России специалист известен по работе в «Спартаке», а также основной, молодежной и юношеской сборной страны.

В чемпионате Саудовской Аравии выступает португальский форвард Криштиану Роналду. Нападающий получает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год и является самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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    Андрей Стрельцов
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