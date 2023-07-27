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20:19, 27 июля 2023Спорт

МОК прокомментировал дисквалификацию украинской фехтовальщицы Харлан

В МОК призвали к более чуткому отношению к украинским спортсменам
Ольга Харлан

Ольга Харлан. Фото: Marie-Lan Nguyen / Wikimedia

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, отказавшейся от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой. Заявление организации приводит France24.

МОК призвал к более чуткому отношению к украинским спортсменам после этого инцидента. В организации также оценили решение Минспорта Украины снять запрет на соревнования с россиянами. «Мы рады, что им будет предоставлена такая возможность, и в то же время осознаем, какие тяжелые внутренние конфликты у них могут возникнуть», — заявили в пресс-службе комитета.

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27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед шпагу. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан. Позднее было объявлено, что украинку дисквалифицировали.

Ранее в РИА Новости заявили, что Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет для своих атлетов на соревнования с россиянами и белорусами. В соответствии с новым указом ведомства, украинской сборной запрещено участвовать только в тех турнирах, где российские и белорусские спортсмены выступают под своими флагами.

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    Андрей Стрельцов
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