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13:07, 27 июля 2023Спорт

Стало известно об исключении Исинбаевой из ОНФ

ТАСС: Елену Исинбаеву исключили из «Общероссийского народного фронта»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву исключили из центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Об этом стало известно ТАСС.

24 июля было анонсировано внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования. В ходе мероприятия планировалось рассмотреть вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позже на своей странице во «ВКонтакте» Исинбаева написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

«Общероссийский народный фронт» создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра. В него вошли тысячи организаций во главе с «Единой Россией». Исинбаева присоединилась к движению в 2018 году.

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    Алексей Гусев
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