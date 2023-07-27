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09:37, 27 июля 2023Спорт

Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту призвала прекратить травлю Исинбаевой

Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Купцова призвала прекратить травлю Исинбаевой
Марина Купцова. Архивное фото

Марина Купцова. Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Марина Купцова выступила в поддержку двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она призвала прекратить травлю спортсменки. «Может, злость, зависть у людей. Но нельзя зачеркивать карьеру человека. Я даже не знаю, кого можно поставить с ней в один ряд», — заявила Купцова.

Легкоатлетка также опровергла утверждения о том, что Исинбаева отреклась от России. «Если бы не было патриотизма и чувства ответственности за страну — не было бы результатов!» — отметила Купцова.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс. С критикой легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в Махачкале переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой.

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    Алексей Гусев
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