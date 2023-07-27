Протест россиян из-за отказавшейся от рукопожатия украинской саблистки отклонили

Международная федерация фехтования отклонила протест российской стороны из-за отказа украинской саблистки Ольги Харлан от рукопожатия после встречи с Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне требовали отменить результат поединка между спортсменками, так как по правилам рукопожатие является обязательной частью соревнований. Встреча Харлан со Смирновой прошла ранее 27 июля. Победу одержала украинка, которая вышла в 1/16 финала соревнований.

24 июля украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался от поединка с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира. Имя Рейзлина находилось в списке участников соревнований в индивидуальной шпаге, однако незадолго до поединка исчезло из него.

Турнир проходит в Милане с 22 по 25 июля. Россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.