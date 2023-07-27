В России объяснили идею пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы

Депутат Свищев поддержал идею пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал идею министра спорта России Олега Матыцина пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы 2024 года. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Россия дружит со спортсменами независимо от национальности, гражданства, цвета кожи и так далее. Мы ждем на Играх дружбы всех, кто с чистым сердцем и чистыми помыслами», — заявил парламентарий.

По мнению Свищева, многие украинские спортсмены с большим удовольствием приняли бы участие в Играх дружбы-2024.

«Вопрос в том, допустит ли их федерация и Министерство спорта Украины. Но я согласен с Олегом Васильевичем [Матыциным], мы будем ждать спортсменов и из Украины тоже. И уж точно им ничего не грозит. Им будет обеспечена полная безопасность», — заключил он.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил о намерении пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы 2024 года. Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.