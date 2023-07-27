Создатель «Глаза Бога» ответил на предложение заблокировать сервис

Создатель «Глаза Бога» Антипов отверг обвинения в нарушении российского законодательства

Российский программист и IT-предприниматель, создатель сервиса «Глаз Бога» Евгений Антипов в беседе с «Лентой.ру» отверг обвинения в нарушении законодательства Российской Федерации после жалобы на сервис в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

Ранее в ведомства с просьбой проверить и запретить бот обратился сенатор Артем Шейкин. По его словам, сервис предоставляет услугу, которая позволяет записывать телефонный разговор без ведома гражданина. Таким образом злоумышленники якобы могут получить биометрические образцы голоса граждан и использовать их для преступных целей.

Со слов Антипова, в боте уже много лет имеются функции телефонного розыгрыша, которые позволяют выбрать сценарий и получить запись разговора. Подобные сайты, системы и боты существуют уже много лет и не нарушают закон, так как данный разговор идет по благоприятному и заранее подготовленному сценарию, отметил он.

«А мошенники используют VOIP, подмену номера телефона и звонят с номеров родственников или с номеров каких-либо структур и банков, выдавая свой сценарий. Поэтому, вероятнее всего, сенатору необходимо глубже изучить проблему и понять, как именно работают мошенники, учитывая, что есть VOIP, не позволяющий установить факт звонка. Полученная запись разговора в рамках продуктов «Глаза Бога» поможет следствию в случае необходимости установить злоумышленника, который сохранил себе голос и якобы через нейросети что-то с ним сделал», — прокомментировал создатель «Глаза Бога».

Интересно, конечно, что же мошенники делают с помощью биометрии и нейросетей? И чем запись звонка розыгрыша поможет обмануть человека? Евгений Антипов создатель «Глаза Бога»

Ранее Таганский районный суд Москвы признал работу «Глаза Бога» незаконной. Решение суда стало основанием для включения ресурса в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В апреле у владельца Telegram-бота «Глаз Бога» прошел обыск. В марте по требованию Роскомнадзора бот внес изменения в формат работы. В частности, проект начал выступать от другого юридического лица и ограничил доступ к персональным данным для неограниченного круга лиц.

В описании бота сообщалось, что он позволяет искать данные о человеке по электронной почте, номеру телефона, Telegram-аккаунту, геолокации, автомобилю. Стоимость годовой подписки на сервис составляла 2,5 тысячи рублей.