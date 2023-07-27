В России отреагировали на отказ украинской саблистки пожать руку россиянке

Депутат Журова: отказ саблистки из Украины пожать руку россиянке после поединка неэтичен

Зампред комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку российской сопернице Анне Смирновой после поединка. В беседе с «Лентой.ру» Журова назвала поведение украинской спортсменки неэтичным и поддержала россиянку, которая, по ее словам, в сложившейся ситуации проявила выдержку.

«Вопрос в том, считается ли это правило этикетом. Есть виды спорта, где за нарушения этикета предполагаются штрафы: в гольфе, например, нарушение этикета означает нарушение этикета. Кто мог предположить, что спортсмен может не подать руку — судье, спортсмену, кому угодно», — сказала она.

Видимо, надо каким-то образом менять эти правила. Множество стран находится в конфликте, если каждая страна будет так себя вести, то это же будет не про спорт как дружбу и взаимодействие, все будет нарушено

Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

Она также обратила внимание на поведение российской саблистки в этой ситуации.

«Наша спортсменка молодец, что проявила выдержку, раз так положено и является вековой традицией, этикетом. А со стороны украинской спортсменки это пример неэтичного поведения», — добавила парламентарий.

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Спортсменки встретились в 1/32 финала, россиянка потерпела поражение со счетом 7:15. Перед стартом встречи они поприветствовали друг друга касанием сабель. После окончания поединка Смирнова пыталась пожать сопернице руку, но та отказалась.

Позднее российская сторона потребовала отменить результат поединка между спортсменками, так как по правилам рукопожатие является обязательной частью соревнований. Международная федерация фехтования отклонила протест.