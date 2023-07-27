В МИД ответили на вопрос о наличии пострадавших россиян в Нигере

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что в Нигере россияне не пострадали

Находящиеся в Нигере россияне не пострадали во время мятежа против президента. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Она сообщила, что, по данным посольства России в Мали, курирующего и Нигер, пострадавших в ходе нигерского конфликта россиян нет. Тем не менее МИД России рекомендует россиянам не ездить в африканскую страну без острой необходимости до полной нормализации обстановки.

Также представитель МИД призвала все стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать вопросы путем диалога.

«Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа. Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента [Мохамеда] Базума», — резюмировала Захарова.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель поддержал президента Нигера Мохамеда Базума на фоне мятежа. Он решительно осудил любую попытку дестабилизации в этой африканской стране.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. По данным издания Jeune Afrique, мятеж начался из-за планов Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани.