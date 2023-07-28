Украинская саблистка сделала заявление об отказе от рукопожатия с россиянами

Саблистка Ольга Харлан заявила, что украинцы никогда не пожмут руки россиянам

Украинская саблистка Ольга Харлан сделала заявление об отказе от рукопожатия с россиянами. Ее слова приводит France 24.

«Мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», — заявила Харлан.

Харлан добавила, что ранее обсуждала этот вопрос с главой Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлем Кациадакисом. По словам спортсменки, функционер заверил ее в том, что в случае победы «можно» не пожимать руки, а предложить соперникам соприкоснуться клинками сабель. «Я думала, что у меня есть его слово, чтобы быть в безопасности, но, видимо, это не так. Эта федерация никогда не изменится», — заключила она.

27 июля россиянка Анна Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка на чемпионате мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан.

Позднее было объявлено, что украинку дисквалифицировали. Федерация фехтования Украины заявила о намерении обжаловать это решение, назвав отстранение Харлан «подковерными играми».

Спортсменки встретились в 1/32 финала, россиянка потерпела поражение со счетом 7:15. Турнир проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.