Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
Сегодня
13:00 (Мск)
Элизабетта Коччаретто
Лозанна
Акрон
Сегодня
20:00 (Мск)
Арсенал
Россия - Мелбет Первая лига|3-й тур
Крылья Советов
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Урал
Завтра
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Сокол
Завтра
18:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Мелбет Первая лига|3-й тур
09:37, 28 июля 2023Спорт

Украинская саблистка сделала заявление об отказе от рукопожатия с россиянами

Саблистка Ольга Харлан заявила, что украинцы никогда не пожмут руки россиянам

Фото: Tadashi Miyamoto / AFLO / Globallookpress.com

Украинская саблистка Ольга Харлан сделала заявление об отказе от рукопожатия с россиянами. Ее слова приводит France 24.

«Мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», — заявила Харлан.

Харлан добавила, что ранее обсуждала этот вопрос с главой Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлем Кациадакисом. По словам спортсменки, функционер заверил ее в том, что в случае победы «можно» не пожимать руки, а предложить соперникам соприкоснуться клинками сабель. «Я думала, что у меня есть его слово, чтобы быть в безопасности, но, видимо, это не так. Эта федерация никогда не изменится», — заключила она.

27 июля россиянка Анна Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка на чемпионате мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан.

Позднее было объявлено, что украинку дисквалифицировали. Федерация фехтования Украины заявила о намерении обжаловать это решение, назвав отстранение Харлан «подковерными играми».

Спортсменки встретились в 1/32 финала, россиянка потерпела поражение со счетом 7:15. Турнир проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили возможность поездки Путина в Сан-Франциско

    Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в нижнем белье показала целлюлит на теле

    Власти посоветовали промышленным предприятиям отказаться от iPhone

    Обнаружены новые особенности черных дыр

    Избитая цепью россиянка выжила в подожженном друзьями подвале

    Украинская саблистка сделала заявление об отказе от рукопожатия с россиянами

    В Дагестане ребенок получил сотрясение мозга в детсаду

    Мужчина провел 17 лет за решеткой и оказался невиновным

    В Крыму охранник детского сада домогался двух детей

    Названы наиболее убыточные отрасли российской промышленности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости