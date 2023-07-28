Международная федерация фехтования объяснила отмену дисквалификации Харлан

В FIE заявили, что отмена дисквалификации Харлан соответствует олимпийскому духу

Международная федерация фехтования (FIE) объяснила отмену дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан, отказавшейся пожать руку сопернице из России Анне Смирновой. Заявление приведено на официальном сайте организации.

«Мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», — заявил временный глава FIE Эммануэль Кациадакис. Он отметил, что отстранение украинки отменили после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее 28 июля МОК предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх 2024 года в Париже после дисквалификации с чемпионата мира. Позже стало известно, что FIE отменила отстранение украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка на чемпионате мира. Соперница, одержавшая победу, отказалась сделать это, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан.