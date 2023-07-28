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01:04, 28 июля 2023Мир

В России заявили о необходимости восстановить в Нигере конституционный порядок

Глава МИД Лавров заявил, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок

Фото: Balima Boureima / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал военный переворот в Нигере. Позицию Москвы он озвучил в комментарии Первому каналу.

«Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок», — сказал глава российской дипломатии.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. По данным издания Jeune Afrique, поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.

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    Марина Совина
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