В России заявили о необходимости восстановить в Нигере конституционный порядок

Глава МИД Лавров заявил, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал военный переворот в Нигере. Позицию Москвы он озвучил в комментарии Первому каналу.

«Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок», — сказал глава российской дипломатии.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. По данным издания Jeune Afrique, поводом для мятежа стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.