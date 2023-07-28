Ростовский губернатор опроверг сообщения о многочисленных взрывах

Ростовский губернатор Голубев опроверг сообщения о многочисленных взрывах

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг сообщения о многочисленных взрывах в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Голубева, информация о взрывах по всей области появилась в соцсетях. Он подчеркнул, что достоверно известно только о срабатывании системы противовоздушной обороны по двум ракетам, что подтвердило Минобороны России. «Настоятельно прошу сохранять здравомыслие и не разгонять панику!» — написал губернатор, призвав доверять только официальной информации.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовом-на-Дону, Азовом и в районе села Чалтырь Ростовской области. В свою очередь, Голубев сообщил, что в Азовском районе средствами ПВО действительно была поражена еще одна ракета. Инциденты в других населенных пунктах официально не подтверждены.

28 июля Украина дважды обстреляла Ростовскую область зенитными ракетами комплекса С-200, переоборудованными в ударный вариант. Как сообщили в Минобороны России, первый взрыв произошел из-за атаки Украины по жилой инфраструктуре Таганрога. Снаряд был сбит российскими средствами ПВО. Его обломки упали на территории города.

Как рассказал Голубев, в эпицентре происшествия находился Таганрогский художественный музей. По последним данным, в больницу были доставлены 12 человек, девять из них госпитализировали.

Вторая ракета была перехвачена в Азовском районе Ростовской области, сообщили в Минобороны.