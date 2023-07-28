Стало известно о пропавшем без вести после взрыва ракеты в Таганроге

SHOT сообщил о пропавшем без вести после взрыва в Таганроге

Один человек числится пропавшим без вести после взрыва ракеты в Таганроге Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате происшествия выросло до 12 человек. На месте взрыва образовался завал, под которым могут находиться люди.

О происшествии в Таганроге стало известно вечером 28 июля. По словам главы региона Василия Голубева, возле кафе «Чехов сад» в центре города взорвалась ракета. По словам местных жителей, взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Также сообщалось, что на месте происшествия образовалась пятиметровая воронка.

Последствия взрыва попали на видео. На кадрах видно груду кирпичей от разрушенного здания. На месте происшествия находятся люди, которые разбирают завалы.