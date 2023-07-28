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16:51, 28 июля 2023Россия

Стало известно о пропавшем без вести после взрыва ракеты в Таганроге

SHOT сообщил о пропавшем без вести после взрыва в Таганроге
СюжетВзрывы в Ростовской области

Кадр: Telegram-канал Baza

Один человек числится пропавшим без вести после взрыва ракеты в Таганроге Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате происшествия выросло до 12 человек. На месте взрыва образовался завал, под которым могут находиться люди.

О происшествии в Таганроге стало известно вечером 28 июля. По словам главы региона Василия Голубева, возле кафе «Чехов сад» в центре города взорвалась ракета. По словам местных жителей, взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах. Также сообщалось, что на месте происшествия образовалась пятиметровая воронка.

Последствия взрыва попали на видео. На кадрах видно груду кирпичей от разрушенного здания. На месте происшествия находятся люди, которые разбирают завалы.

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    Константин Лысяков
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