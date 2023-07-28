ВС РФ ударили по украинским военным объектам в Днепропетровске

«Рыбарь»: ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам в Днепропетровске

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетные удары по украинским военным объектам в Днепропетровске. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Взрывы прогремели в центре города, рассказал депутат Верховной рады Максим Бужанский, передает ТАСС. Украинское издание «Страна» написало, что мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию об ударе ВС РФ по городу.

Также сообщается о взрывах в городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины. По всей территории страны объявили воздушную тревогу.

Ранее в центре российского города Таганрога упали обломки украинской ракеты после того, как ПВО предотвратила ракетный удар. В результате теракта пострадали 12 человек. После этого, в Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.