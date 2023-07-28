Стали известны подробности инцидента с фехтовальщицами из России и Украины на ЧМ

Baza: у украинки Харлан началась истерика после новости о дисквалификации на ЧМ

Стали известны подробности инцидента с участием российской саблистки Анны Смирновой и украинки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию 2023 года. Об этом сообщает издание Baza.

По информации издания, после того как Харлан отказалась от рукопожатия и покинула арену, спортсменки встретились в подтрибунном помещении. Когда украинка узнала о дисквалификации, у нее началась истерика. Она подошла к боксу Смирновой и спросила: «Зачем вы это сделали?» Отмечается, что между саблистками и представителями их команд не было открытого конфликта и оскорблений.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

Чемпионат мира проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.