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17:36, 28 июля 2023Спорт

Стали известны подробности инцидента с фехтовальщицами из России и Украины на ЧМ

Baza: у украинки Харлан началась истерика после новости о дисквалификации на ЧМ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стали известны подробности инцидента с участием российской саблистки Анны Смирновой и украинки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию 2023 года. Об этом сообщает издание Baza.

По информации издания, после того как Харлан отказалась от рукопожатия и покинула арену, спортсменки встретились в подтрибунном помещении. Когда украинка узнала о дисквалификации, у нее началась истерика. Она подошла к боксу Смирновой и спросила: «Зачем вы это сделали?» Отмечается, что между саблистками и представителями их команд не было открытого конфликта и оскорблений.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

Чемпионат мира проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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    Андрей Стрельцов
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