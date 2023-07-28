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16:35, 28 июля 2023Спорт

В РФС высказались об отмене статуса легионеров для игроков из Бразилии

Митрофанов не исключил отмены статуса легионеров для игроков из стран БРИКС

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не исключил отмены статуса легионеров для игроков из стран БРИКС. Его слова приводит «Матч ТВ».

Митрофанов рассказал, что лимит легионеров определяется министерством спорта, а не РФС. «Существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами», — отметил он, добавив, что если подобное соглашение будет подписано в рамках БРИКС, то представители этих стран не будут считаться легионерами в России.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году по инициативе России. В состав альянса также входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

8 июня президент России Владимир Путин высказался о легионерах в российском футболе. «Легионеры — тоже неплохо, но все хорошо в меру просто», — отметил глава государства.

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    Дарья Коршунова
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