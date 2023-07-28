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10:27, 28 июля 2023Наука и техника

Вегетарианскую диету признали эффективной для профилактики болезней сердца

JAMA: вегетарианскую диету признали эффективной профилактикой ожирения

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Австралийские специалисты из Университета Сиднея признали вегетарианскую диету эффективной для профилактики болезней сердца, диабета и ожирения. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы провели метаанализов 20 рандомизированных клинических исследований, которые были проведены в 22-летний период. В общей сумме в них приняли участие почти 2000 человек из США, Чехии, Италии, Ирана, Кореи, Новой Зеландии и Китая.

Исследователи заметили, что по сравнению с традиционными рационами питания вегетарианские диеты значительно снижали уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также называемые «плохим» холестерином. Кроме того, после перехода на питание без мяса у участников с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний последовательно снижался вес (-3,6 килограмма), за которыми следовали люди с диабетом второго типа (-2,8 килограмма). Вместе с тем у вегетарианцев в среднем был более здоровый уровень глюкозы в крови.

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Открытие показывает, что вегетарианские диеты могут использоваться для усиления эффекта лекарственной терапии при профилактике и лечении ряда кардиометаболических заболеваний.

В феврале 2022 года сотрудники Оксфордского университета обнаружили связь между регулярным употреблением мяса и увеличенным риском развития онкологического заболевания.

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    Елена Апазиди
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