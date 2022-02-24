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Доказан риск развития рака из-за употребления мяса

Британские ученые доказали взаимосвязь между употреблением мяса и развитием рака

Фото: Shuttestock

Британские ученые из Оксфордского университета доказали связь между регулярным употреблением мяса и увеличенным риском развития рака. Результаты исследования были опубликованы в BMC Medicine.

Команда специалистов, возглавляемая Коди Уотлингом, проанализировала данные 472 377 британцев в период с 2006 по 2010 год. 52 процента участника ели мясо и рыбу более пяти раз в неделю, 44 процента ели мясные продукты пять или менее раз в неделю, а 4 процента разделились между вегетарианцами, веганами и людьми, которые ели только рыбу. Выяснилось, что 12 процентов, употреблявших рыбные или мясные блюда заболели онкологией в течении периода наблюдения.

Общий риск возникновения рака оказался на 2 процента ниже среди тех, кто ел мясо пять раз или меньше в неделю, на 10 процентов реже заболевали те, кто ел только рыбу, а вегетарианцы и веганы на 14 процентов меньше были подвержены развитию онкологии.

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Исследователи отметили, что выводы их работы не несут прямой причинно-следственной связи между соблюдаемым режимом питания и раком, так как они были собраны в определенный отрезок времени, а не на протяжении всей жизни участников. Они также считают, что в будущем необходимо лучше исследовать эту взаимосвязь, но с большим количеством участников и в более длительные временные промежутки.

В октябре 2019 года специалисты из Silent Spring Institute в США выявили, что готовая еда в упаковках и фастфуд, содержащие перфтороктансульфоновую кислоту (ПФАС), могут приводить к возникновению рака.

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Елена Апазиди
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