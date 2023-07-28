Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
Сегодня
13:00 (Мск)
Элизабетта Коччаретто
Лозанна
Акрон
Сегодня
20:00 (Мск)
Арсенал
Россия - Мелбет Первая лига|3-й тур
Крылья Советов
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Урал
Завтра
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Сокол
Завтра
18:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Мелбет Первая лига|3-й тур
10:23, 28 июля 2023Спорт

Винер рассказала о мотивации отстраненных от международных турниров гимнасток

Винер заявила, что у гимнасток не изменилась мотивация без международных стартов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и тренер Ирина Винер рассказала о мотивации отстраненных от международных турниров отечественных спортсменок. Ее слова передает ТАСС.

«Принципиально ничего не изменилось. Мотивация прежняя: быстрее, выше, сильнее. Желание победить и стать первым никуда ведь не делось», — заявила она. По мнению специалиста, Олимпийские игры и чемпионаты мира уже не являются однозначной спортивной вершиной. «Если сильнейшие команды Белоруссии и России не участвуют, значит, провозглашенный Пьером де Кубертеном девиз больше не работает», — объяснила Винер.

Глава ВФХГ также прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) о возвращении россиян на турниры в 2024 году. «Жду официальные комментарии от Минспорта России, Олимпийского комитета России. Ведь в FIG заявили, что разрешат российским и белорусским гимнастам участвовать в отборочных турнирах перед Олимпиадой-2024, но окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК)», — отметила она и добавила, что в любом случае на Играх в Париже Россия не будет представлена в групповых упражнениях.

19 июля FIG объявила о допуске российских гимнастов на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о необходимости постоянно бороться за суверенитет

    ОКР заявил об отборе лишь «считанных единиц» россиян на ОИ-2024

    Кристина Асмус поделилась фото в купальнике

    Названы способы перестать ссориться из-за денег

    Пригожин назвал Пугачеву диктатором и высказался об уехавших артистах

    В российском регионе 35-летняя многодетная мать избила школьника

    В Запорожской области назвали напряженной обстановку на времевском направлении

    Путин оценил мирные инициативы Африки по Украине

    100-летняя женщина раскрыла простые секреты долголетия

    Асмус отреагировала на травлю после признания в пережитом домашнем насилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости