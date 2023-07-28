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11:41, 28 июля 2023Среда обитания

В Крыму рассказали о судьбе квартиры Зеленского

Минимущество Крыма: решение по квартире Зеленского в Ялте еще не принято

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Reuters

Решение по национализированной квартире президента Украины Владимира Зеленского еще не принято. О дальнейшей судьбе недвижимости рассказали в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым, передает РИА Новости.

«Управленческое решение о вовлечении в оборот объекта в городе Ялта, поселке городского типа Ливадия, на улице Батурина, 44А по состоянию на конец июля 2023 года не принято», — заявили в ведомстве. Квартира Зеленского окончательно перешла в собственность Крыма 27 июля.

24 мая Государственный Совет Крыма сообщил о намерении национализировать имущество президента Украины. Глава полуострова Сергей Аксенов подчеркнул, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Чиновник заявил, что выполнит свое обещание и не даст возможность «врагам России» зарабатывать в Крыму.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что квартира Зеленского будет выставлена на аукцион. Вырученные с продажи имущества деньги пойдут на помощь солдатам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО).

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    Александра Качан
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