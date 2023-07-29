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17:46, 29 июля 2023Спорт

Роднина прокомментировала изменение правил в фехтовании из-за украинки Харлан

Ирина Роднина заявила, что Россия может пойти в CAS после инцидента с Харлан

Фото: Eugene Lim / Unsplash

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала изменение правил Международной федерацией фехтования (FIE) после инцидента с украинской саблисткой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Харлан имела право не пожать руку из-за ограничений по COVID-19? Хватит нам сказки рассказывать. Коронавирус был в 2021 году», — заявила Роднина. Она подчеркнула, что Россия может подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) жалобу на FIE.

27 июля россиянка Анна Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую по итогам инцидента дисквалифицировали.

После этого FIE заявила, что внесет изменения в правила проведения соревнований под своей эгидой. Отмечается, что обязательные рукопожатия после окончания поединков отменят, спортсменам разрешат приветствовать друг друга на расстоянии.

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    Анастасия Борисова
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