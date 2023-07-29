Международная федерация фехтования изменит правила после инцидента с Харлан

Международная федерация фехтования отменит обязательные рукопожатия на турнирах

Международная федерация фехтования (FIE) внесет изменения в правила проведения соревнований под своей эгидой после инцидента с украинской саблисткой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает La Republica.

Обязательные рукопожатия после окончания поединков отменят, спортсменам разрешат приветствовать друг друга на расстоянии. Это сделано ради того, чтобы украинские атлеты могли не приближаться к россиянам.

27 июля Анна Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую по итогам инцидента дисквалифицировали.

28 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх 2024 года в Париже после дисквалификации с чемпионата мира. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.

Чемпионат мира проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.