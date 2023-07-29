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21:35, 29 июля 2023Экономика

В России появится новая выплата многодетным семьям

Многодетные семьи Подмосковья с 1 августа смогут получать дополнительное пособие

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

С 1 августа 2023 года многодетные семьи смогут получить дополнительное пособие в размере 7 тысяч рублей. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Ирина Белова, ее комментарий приводит Life.

Изменения коснутся малоимущих семей с детьми, проживающих в Московской области. Они смогут получать ежегодную выплату на каждого ребенка, пока он получает образование — начальное, основное или среднее общее. Размер и сроки предоставления пособия устанавливаются правительством региона, в 2023 году сумма составит 7 тысяч рублей, отметила юрист.

Отмечается, что новая выплата будет начисляться в дополнение к уже введенной мере поддержки в размере трех тысяч рублей, выдаваемой на покупку школьной формы. Претендовать на получение нового пособия смогут семьи, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, сейчас он составляет 17 277 рублей.

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Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский напомнил россиянам о пособиях, которые носят заявительный характер. Среди таких малоизвестных выплат (разовых и постоянных) экономист выделил, например, пособия на детей или дополнительные выплаты для пенсионеров. Так, существует адресная поддержка семей, например, многодетные семьи могут рассчитывать на разовые пособия к 1 сентября или материальную помощь в День матери, отметил он. Кроме того, при оформлении необходимых документов до десяти тысяч рублей могут получить малообеспеченные родители детей, идущих в первый класс.

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