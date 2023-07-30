Врач оценил тренировки Костомарова на протезах

Врач заявил, что Костомаров психологически компенсирует травмы тренировками

Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах оценил тренировки олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на протезах. Его слова приводит Sport24.

Специалист рассказал, что не стал бы назначать активные занятия после ампутации, потому что это может привести к осложнениям. «Но, конечно, Роман психологически компенсирует свои травмы тренировками. Это больше относится уже к психологии — Костомаров показывает, что он полноценный и сильный. С точки зрения внутреннего состояния может ему это и помогает, но организм после таких стрессов может не выдержать стресс от таких активных тренировок», — объяснил он.

Авербах отметил, что восстановление фигуриста идет позитивно. «Костомарову еще предстоит много работы, работать надо будет всю жизнь, чтобы поддерживать свои протезы в порядке и функциональности», — добавил врач.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. Фигурист регулярно публикует видео с тренировок. На кадрах он занимается с протезами на ногах.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.