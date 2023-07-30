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06:00, 30 июля 2023Россия

Аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты

Московский аэропорт Внуково возобновил работу на прилеты и вылеты

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Московский аэропорт Внуково возобновил работу, об этом сообщили источники в авиационных службах, пишет ТАСС.

Они уточнили, что в воздушной гавани осуществляются вылеты и прилеты. «Аэропорт возобновил свою работу», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что аэропорт Внуково закрыли на прилет и вылет на фоне атаки украинских дронов. Рейсы перенаправляли в другие аэропорты. Кроме того, в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты любых воздушных судов.

Утром в воскресенье, 30 июля, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько дронов в Подмосковье. Один из беспилотников врезался в башню «Москвы-Сити».

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    Марина Совина
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