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09:03, 31 июля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 31 июля отменили и задержали 32 рейса

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах в понедельник, 31 июля, произошла отмена и задержка 32 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково задержали вылеты четырех воздушных судов, один рейс — отменили. В Домодедово тем временем перенесли вылеты девятнадцати рейсов, в Шереметьево — пять рейсов задержали и еще три отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях неизвестна.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский самолет с отказавшим шасси, который следовал из Улан-Удэ. Воздушное судно совершило благополучную посадку, несмотря на неисправность.

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    Марина Черняк
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