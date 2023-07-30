Самолет с отказавшим шасси приземлился в Москве

Самолет с неисправным шасси из Улан-Удэ успешно приземлился в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский самолет с отказавшим шасси, который следовал из Улан-Удэ. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнил собеседник агентства, самолет совершил благополучную посадку, несмотря на неисправность.

Ранее экстренные службы сообщали, что в Шереметьево ожидают прибытия пассажирского Boeing с неисправностью шасси. Отмечалось, что в аэропорт были направлены дополнительные силы пожарных.

Ранее в июле сообщалось, что летевшие в Сочи 13 пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в другом месте из-за непогоды. Лайнеры совершили вынужденную посадку в Минеральных Водах.