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09:56, 30 июля 2023Путешествия

Самолет с отказавшим шасси приземлился в Москве

Самолет с неисправным шасси из Улан-Удэ успешно приземлился в Шереметьево

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В московском аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский самолет с отказавшим шасси, который следовал из Улан-Удэ. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как уточнил собеседник агентства, самолет совершил благополучную посадку, несмотря на неисправность.

Ранее экстренные службы сообщали, что в Шереметьево ожидают прибытия пассажирского Boeing с неисправностью шасси. Отмечалось, что в аэропорт были направлены дополнительные силы пожарных.

Ранее в июле сообщалось, что летевшие в Сочи 13 пассажирских самолетов резко сменили курс и сели в другом месте из-за непогоды. Лайнеры совершили вынужденную посадку в Минеральных Водах.

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    Варвара Кошечкина
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