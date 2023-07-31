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12:57, 31 июля 2023Спорт

«Фиорентина» заменит дисквалифицированный «Ювентус» в Лиге конференций

«Фиорентина» заменит отстраненный УЕФА «Ювентус» в Лиге конференций

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Фиорентина» заменит «Ювентус» в Лиге конференций. Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter.

В сезоне-2022/2023 «Фиорентина» дошла до финала Лиги конференций, где уступила «Вест Хэму» со счетом 1:2. В чемпионате Италии команда заняла восьмое место и упустила шанс на участие в турнире.

28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить «Ювентус» из еврокубков. Из-за нарушения финансового фейр-плей команда не сможет принять участие в розыгрыше европейских соревнований в течение одного года.

14 июля «Ювентус» объявил о выходе из проекта футбольной Суперлиги. Ранее сообщалось, что УЕФА недовольны тем фактом, что команда не выходила из проекта, а также не поддерживает контакт с главой организации Александром Чеферином.

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    Ксения Курашкина
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