В Госдепе отказались комментировать возможные гарантии безопасности для Украины

Представитель Госдепа не стал анонсировать новые гарантии безопасности для Киева

Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что гарантии безопасности для Украины коснутся долгосрочных оборонных обязательств. Однако во время брифинга он отказался комментировать возможный исход переговоров по Киеву.

«Я бы пока не хотел комментировать исход переговоров, которые только начинаются. Но как говорил Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны», — подчеркнул он.

По его словам, детали договоренностей будут понятны в ходе предстоящего мероприятия. Мэтью Миллер уточнил, что переговоры начнутся на этой неделе в онлайн-формате на уровне заместителей помощников глав внешнеполитических ведомств.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия запланировала в августе провести мирные переговоры по Украине. Как уточнили журналисты, мероприятие должно состояться в Джидде с 5 по 6 августа. На них уже пригласили представителей порядка 30 стран, в их числе — Украина, западные государства, Бразилия и Индия. В то же время России в этом списке нет.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные переговоры по Украине без участия России будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «плане Зеленского».

В Кремле подчеркнули, что будут следить за переговорами по Киеву. По словам пресс-секретаря президента Россия Дмитрия Пескова, Москва неоднократно заявляла, что любые попытки способствовать мирному урегулированию конфликта достойны положительной оценки.

Позже стало известно, что США поддерживают проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине.