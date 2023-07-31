Названа новая пострадавшая от пластики хирурга Хайдарова

Baza: звездный хирург Тимур Хайдаров неудачно увеличил грудь пациентке в 2018-м

Журналисты назвали новую пострадавшую от пластики звездного хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает издание Baza вTelegram-канале.

Отмечается, что в 2018 году одной из пациенток клиники GMTClinic Коневой (имя и отчество не уточняются) врач неудачно провел операцию по увеличению груди, после которой у девушки начался некроз сосков. В связи с этим она подала заявление в Следственный комитет, где против Хайдарова возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Утверждается, что после этого в июле 2022 года хирургу назначили подписку о невыезде.

Ранее певица Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле. Позже сам Хайдаров заявил, что истину произошедшего он рассказывать не будет, поскольку его не волнует хейт в интернете.

В свою очередь, исполнительница Любовь Успенская заявила, что после первых пластических операций, которые она сделала у Хайдарова, у нее все еще остались шрамы и рубцы. Она пояснила, что их невозможно замаскировать. По этой причине в летний сезон она носит платья с рукавами.

Также сообщалось, что Хайдарова захотели привлечь к ответственности недовольные его работой пациентки. Адвокат Елена Сенина, которая представляет интересы певиц Славы и Любови Успенской, ранее выразивших претензии к работе врача, подготовила коллективные заявления о проверке наличия составов преступлений в действиях Хайдарова, а также приближенных к нему лиц.