В США предсказали смену власти на Украине после СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: правительство Украины сменится после окончания СВО

После окончания специальной военной операции (СВО) власть на Украине сменится на более дружественную России. Такой исход событий предсказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры», — высказался эксперт.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что республика может столкнуться с гражданской войной, если ее власти решат не проводить выборы, отмененные из-за военного положения. По его словам, эта власть будет считаться нелегитимной.

В июне обозреватель Telegraph Ричард Кемп заявил, что победа России в конфликте с Украиной, поддерживаемой Западом, угрожает существованию НАТО. По мнению журналиста, шансы на успех в конфликте складываются не в пользу Украины. Россия обладает множеством преимуществ, включая количество военных и число танков, артиллерии, воздушной мощи, указал он.