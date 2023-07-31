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17:51, 31 июля 2023Мир

В США предсказали смену власти на Украине после СВО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: правительство Украины сменится после окончания СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После окончания специальной военной операции (СВО) власть на Украине сменится на более дружественную России. Такой исход событий предсказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры», — высказался эксперт.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что республика может столкнуться с гражданской войной, если ее власти решат не проводить выборы, отмененные из-за военного положения. По его словам, эта власть будет считаться нелегитимной.

В июне обозреватель Telegraph Ричард Кемп заявил, что победа России в конфликте с Украиной, поддерживаемой Западом, угрожает существованию НАТО. По мнению журналиста, шансы на успех в конфликте складываются не в пользу Украины. Россия обладает множеством преимуществ, включая количество военных и число танков, артиллерии, воздушной мощи, указал он.

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    Алина Гончарова
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