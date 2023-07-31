Последствия запрета поставок урана из Нигера во Францию оценили

Эксперт Уваров: цены на уран могут вырасти из-за запрета экспорта из Нигера

Приостановка экспорта урана из Нигера во Францию не окажет немедленного влияния на французскую атомную отрасль, уверен директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров. О таких последствиях он рассказал в разговоре с ТАСС.

По его оценке, запрет также не будет для Парижа существенным. Эксперт объяснил, что уран, в отличие от газа, поставляется дискретными партиями. Кроме того, на случаи перебоев поставок у Франции всегда будут запасы, как это принято в атомной отрасли.

В то же время если мера превратится из временной в постоянную, то есть риски подорожания урана на мировых рынках. Уваров заявил, что в таком случае французским атомщикам придется искать замену нигерскому урану в Канаде или Австралии. Нигер тоже должен будет перенаправить поставки и, скорее всего, покупателем станет Китай. «Для мирового уранового рынка это значительные перемены, и цена на уран может в конечном итоге подрасти», — заключил он.

Нигер является седьмым в мире производителем урана. На страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

Решение прекратить поставки урана во Францию приняли военные, захватившие власть в Нигере в ночь на 27 июля. Поводом для мятежа стало желание президента Нигера Мохамеда Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани.