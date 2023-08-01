Бывший игрок «Локомотива» описал Дзюбу двумя словами

Бывший игрок «Локомотива» Н'Дойе назвал Дзюбу сильным, но ленивым футболистом

Бывший игрок «Локомотива» Даме Н'Дойе описал нападающего железнодорожников Артема Дзюбу двумя словами. Его цитирует РИА Новости.

Н'Дойе назвал Дзюбу сильным, но ленивым футболистом. «"Локомотив" — это большая команда. Да, у "Локо" были непростые моменты, но он всегда оставался топ-клубом», — добавил он.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о медийной активности Дзюбы. Специалист заявил, что футболисты клуба сами принимают решения в вопросах личной жизни и медийности. Также Галактионов признался, что попросил форварда сократить количество используемой им в публичном пространстве нецензурной лексики.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой, который защищает цвета московского клуба с февраля 2023-го. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.