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19:03, 1 августа 2023Спорт

Бывший игрок «Локомотива» описал Дзюбу двумя словами

Бывший игрок «Локомотива» Н'Дойе назвал Дзюбу сильным, но ленивым футболистом
Даме Н'Дойе

Даме Н'Дойе. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Бывший игрок «Локомотива» Даме Н'Дойе описал нападающего железнодорожников Артема Дзюбу двумя словами. Его цитирует РИА Новости.

Н'Дойе назвал Дзюбу сильным, но ленивым футболистом. «"Локомотив" — это большая команда. Да, у "Локо" были непростые моменты, но он всегда оставался топ-клубом», — добавил он.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о медийной активности Дзюбы. Специалист заявил, что футболисты клуба сами принимают решения в вопросах личной жизни и медийности. Также Галактионов признался, что попросил форварда сократить количество используемой им в публичном пространстве нецензурной лексики.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой, который защищает цвета московского клуба с февраля 2023-го. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

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    Дарья Коршунова
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