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00:18, 1 августа 2023Спорт

Медведев оценил отказ украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами

Медведев призвал украинских атлетов не нарушать правила и жать руки россиянам

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram оценил отказ украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами.

Политик призвал украинских атлетов не нарушать правила и жать руки россиянам. «Нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали», — резюмировал Медведев.

27 июля россиянка Анна Смирнова встречалась с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию. После поединка выигравшая схватку украинка отказалась от рукопожатия. Однако россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую за это дисквалифицировали. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.

Украинские теннисистки также не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей. В ответ на это зрители освистывают спортсменок.

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    Андрей Стрельцов
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