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18:54, 1 августа 2023Мир

МУС оценил решение России по выдавшей ордер на «арест» Путина судье

В МУС глубоко обеспокоены решением российского МВД объявить в розыск судью Аканэ

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге обеспокоился решением МВД России после того, как была объявлена в розыск судья Томоко Аканэ, выдавшая ордера на «арест» президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

В заявлении МУС сказано, что председательство ассамблеи стран-членов Римского статута «глубоко обеспокоено» решением российского министерства. В инстанции также добавили, что подобная позиция касается и ситуации с Аканэ.

МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ еще 27 июля. В карточке базы розыска было написано: «Томоко Аканэ. Японка, разыскивается по статье УК РФ». Незадолго до этого, 22 июня, МВД России инициировало розыск еще одного судьи МУС в Гааге — Росарио Айталы.

О том, что Следственный комитет России (СКР) объявит в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» Путина, стало известно еще в мае. Тогда же в СКР возбудили дело против прокурора и судей за принятие незаконного решения в отношении главы иностранного государства.

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордера на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС объяснялось, что это связано с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

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