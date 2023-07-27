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02:11, 27 июля 2023Силовые структуры

В России объявили в розыск выдавшую ордер на «арест» Путина судью МУС

МВД РФ объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» Путина
Томоко Аканэ

Томоко Аканэ. Фото: ICC-CPI

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в карточке. Там не уточняется, о какой именно статье Уголовного кодекса идет речь.

Ранее МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Росарио Айталу, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

11 мая глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о намерении объявить в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера.

СКР возбудил уголовное дело против прокурора и судей за принятие незаконного решения в отношении главы иностранного государства.

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордера на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это связано с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины.

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    Марина Совина
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